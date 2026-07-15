Водитель такси затормозил о вход на станцию метро «Вавилонская»

При попытке уйти от столкновения с автомобилем марки BMW водитель такси во вторник, 14 июля, затормозил о вход на станцию метро «Вавиловская» в Москве.

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По словам очевидцев, красная машина BMW свернула со второй полосы и повернула направо, а таксист ехал по первой полосе и увернулся, направив авто в станцию метрополитена.

— Если бы водитель не вырулил в двух метрах от нас, было бы три трупа, — рассказали свидетели случившегося, которых цитирует Telegram-канал «Москва 24».

8 июля в Петровско-Разумовском проезде на севере Москвы автомобиль Range Rover столкнулся с машиной такси Hyundai, в результате чего водитель внедорожника получил травмы и его доставили в больницу.

26 июня на Дмитровском шоссе около станции метро «Верхние Лихоборы» в Москве мотоциклист столкнулся с такси, в результате чего пострадал байкер. После осмотра врачами он отказался от госпитализации.