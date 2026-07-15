Нетрезвая женщина сбила мотоциклиста в Комсомольске-на-Амуре

Нетрезвая женщина сбила 15-летнего мотоциклиста в Комсомольске-на-Амуре.

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В Комсомольске-на-Амуре случилась авария с участием нетрезвой женщины и 15-летнего парня на мотоцикле. Подросток попал в больницу.

ДТП произошло 14 июля в 22:10 на улице Карьерной у дома 34/2. По данным ГИБДД, 26-летняя женщина за рулём Nissan Cube ехала в том же направлении, что и мотоцикл, не выдержала безопасный боковой интервал и задела его. После этого подросток слетел с дороги и врезался в забор частного дома.

Мотоциклиста госпитализировали с травмами.

Как выяснили инспекторы, прав на управление не было ни у женщины, ни у парня. Освидетельствование показало, что водитель иномарки была пьяна.

Мать пострадавшего подростка, скорее всего, привлекут к административной ответственности за ненадлежащее воспитание сына.