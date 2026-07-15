В Приморье водитель пойдет под суд из-за ДТП

В Приморском крае прокуратура Октябрьского муниципального округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя 1986 года рождения. Мужчина обвиняется по части 3 статьи 264 УК РФ ("нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека"), сообщает MAX-канал ведомства.

© Российская Газета

Следствие считает, что в сентябре 2025 года обвиняемый, который управлял внедорожником на улице Комсомольской в поселке Липовцы, при повороте налево не предоставил преимущество в движении мотоциклу Honda. Им управлял подросток.

В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался в медицинском учреждении.

Уголовное дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу.