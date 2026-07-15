В Японии известный актер сбил 20-летнюю девушку на машине и уехал

В Японии известный актер театра кабуки сбил девушку в Токио и уехал. Об этом сообщает Japan Today.

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Наезд на женщину совершил 77-летний Хирофуми Като, известный под псевдонимом Косабуро Накамура. Пожилой мужчина двигался на своем автомобиле по району Синдзюку и задел 20-летнюю девушку, которая шла перед ним.

Пострадавшая получила травму лодыжки. Она окликнула Като, однако он не обратил на нее внимания и уехал. Девушка сфотографировала номер машины актера и обратилась в полицию. Като добровольно явился в полицию и заявил: «Да, я задел ее, но не думаю, что удар был достаточно сильным, чтобы нанести ей травму».

Позже Като также сказал, что девушка якобы «сама приблизилась к его автомобилю». При этом актер обвиняется в оставлении места ДТП с причинением телесных повреждений, за что предусмотрено наказание вплоть до 10 лет лишения свободы и штраф до одного миллиона йен (477 тысяч рублей).

Ранее в Японии известный актер театра кабуки Накамура Цурумацу напился, устроил погром в ресторане, а затем заявил, что ничего не помнит. Мужчина, в частности, выбил ногой дверь заведения.