В Орловской области на трассе загорелись "Газель" и ВАЗ

Накануне с разницей в четыре минуты в двух муниципалитетах Орловской области загорелись грузовая "Газель" и легковушка ВАЗ 2109. Об этом сообщили в МЧС.

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Оба происшествия произошли около семи часов вечера. В Покровском районе, на трассе "Орел-Тамбов", на ходу у "Газели" загорелся моторный отсек. Грузовик получил значительные повреждения, но потушить его удалось.

А во Мценске в это же время ВАЗ пылал по всей своей площади. Там все было безнадежно, и машина выгорела.

В обоих случаях обошлось без пострадавших.