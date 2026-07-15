Три автомобиля столкнулись в аварии на трассе под Воронежем

Авария с участием трех автомобилей произошла в Нижнедевицком районе на трассе. Столкнулись две легковушки и тягач. В результате ДТП пострадала пожилая женщина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка полиции.

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Сообщается, что вчера около 12:15 на 175 км автодороги «Воронеж — Курск» 45-летний водитель «Фольксвагена» не выдержал дистанцию и столкнулся с «Ладой», которая поворачивала налево. От удара отечественное авто отбросило на проезжающий большегруз под управлением 41-летнего белгородца.

В результате столкновения 62-летняя пассажирка «Лады» пострадала и была доставлена в больницу.

Полиция проводит проверку и устанавливает все причины случившегося.

Также в МВД сообщили, что за прошедшие сутки в Воронежской области зарегистрировано 81 ДТП. Из них в городе — 51, в районах области — 23, на трассах — 7. Различные травмы получили 11 человек.

Ранее сообщалось, что в Бутурлиновке после столкновения авто и мотоцикла произошел взрыв. На байке ехали двое 16-летних подростков. Они получили травмы и были доставлены в больницу.