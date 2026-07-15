Двое мотоциклистов пострадали в ДТП в Нижегородской области

Два ДТП с участием мотоциклов произошло в Нижегородской области 14 июля. Их водители пострадали. Об этом сообщили в УГИБДД по региону.

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Днем на улице Дубравной в Сормовском районе Нижнего Новгорода 25-летний молодой человек за рулем мотоцикла FX Мото Runner не справился с управлением и врезался в дерево. Он получил сотрясение головного мозга, перелом челюсти. Его увезли в больницу. В ГАИ сообщили о том, что у него нет водительского удостоверения.

Вечером другая авария случилась на улице Пушкина в Выксе. 67-летний водитель «Мерседеса» при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу «Кавасаки» и столкнулся с ним. За рулем двухколесного транспорта находился 21-летний молодой человек. Он сломал правое колено и был госпитализирован.

Ранее мы писали о том, что пьяный водитель легковушки вылетел в кювет в Нижегородской области.

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