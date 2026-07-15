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Под Добринкой молодой водитель на ВАЗе сбил в темноте пешехода

СИ «Новости Липецка»

В Добринском районе Липецкой области в ночь на 15 июля около полуночи на улице Советской в селе Талицкий Чамлык произошло ДТП с участием пешехода.

Под Добринкой молодой водитель на ВАЗе сбил пешехода
© «Новости Липецка»

22-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 совершил наезд на 31-летнего мужчину. Пострадавший получил травму и был транспортирован в больницу.

Инспекторы проясняют детали и подробности дорожного ЧП. Всего за минувшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировано четыре ДТП с пострадавшими, в которых травмы получили пять человек. Среди них пожилая пара, врезавшаяся в «Газель» и столкновение молодой девушки за рулем легковушки с велосипедисткой-сверстницей в Липецке.