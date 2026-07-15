Двое пострадали в ДТП с диким животным в Калужской области

Два человека пострадали в ДТП на трассе «Золотое кольцо» в Калужской области. Авария произошла поздним вечером 14 июля. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

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По предварительным данным, около 23:05 на 18-м километре трассы 32-летний водитель автомобиля Chevrolet Cruze сбил дикое животное. После столкновения машина врезалась в металлическое барьерное ограждение.

В результате аварии травмы получили водитель и пассажир автомобиля 2001 года рождения. Пострадавшим оказали медицинскую помощь. Обстоятельства происшествия устанавливаются.