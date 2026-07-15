С водителя каршеринга, сбившего дерево в Москве, хотят взыскать 400 тысяч рублей

Прокуратура подала иск о взыскании 400 тысяч рублей с водителя каршеринга, который сбил дерево на бульваре Яна Райниса в Москве. Он также снес дорожный знак. Об этом в среду, 15 июля, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

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— Межрайонный природоохранный прокурор города Москвы направил в суд исковое заявление о взыскании в бюджет города Москвы ущерба, причиненного зеленому насаждению. Исковые требования предъявлены к водителю автомобиля каршеринга «Хавал Джолион», — рассказала Нефедова.

ДТП произошло в мае этого года. Водитель, будучи пьяным, уходил от преследующих его полицейских. Он выехал на газон, где сбил знак и дерево. Впоследствии правонарушителя задержали и отправили на медосвидетельствование.

В марте суд взыскал с водителя Lexus 600 тысяч рублей — он сбил каштан на на Кутузовском проспекте в Москве. Авария произошла в начале декабря прошлого года. Двое водителей устроили гонки на Lexus и Audi. В итоге машина правонарушителя столкнулась с другим автомобилем, при этом повредив третье авто. Lexus вылетел на тротуар и сбил каштан.