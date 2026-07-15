ДТП с фурой и мопедом произошло в Нижегородской области

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Смертельное ДТП с большегрузом и мопедом произошло в Уренском округе Нижегородской области. Об этом сообщили в местной Госавтоинспекции.

Авария случилась на 193-м км автодороги Нижний Новгород — Киров у деревни Красный Яр 12 июля.

По предварительным данным, 44-летний водитель мопеда «Арион» при перестроении с края проезжей части на полосу движения создал помеху грузовому автомобилю «Шахман» под управлением 46-летнего мужчины, который двигался в попутном направлении.

В результате происшествия водитель мопеда скончался на месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской помощи. Шофер большегруза получил множественные ушибы, был осмотрен на месте бригадой СМП и отпущен.

Проводится проверка. В ГАИ уточнили, что у водителя двухколесного транспорта не было прав.

Ранее мы сообщали о том, что двое мотоциклистов пострадали в ДТП в Нижегородской области.

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