Под Архангельском водитель не справился в управлением и влетел в дом

В городе Северодвинске Архангельской области на перекрестке улиц Гагарина и Карла Маркса произошло серьезное ДТП. Об этом сообщил Telegram-канал «Архангельск №1».

По предварительным данным, 40-летний водитель Nissan не справился с управлением и на скорости влетел в жилой дом.

На фотографиях, опубликованных в канале, заметна степень повреждения автомобиля. Кузов машины оказался смятым, лобовое стекло полностью разбилось. Крышу автомобиля и задние двери сорвало. Кроме того, заметно, что сработала подушка безопасности.

На место прибыла скорая, но водителя не успели доставить в больницу. Он не выжил. Отмечается, что в салоне автомобиля был еще один пассажир. Женщину госпитализировали с травмами.

До этого появились кадры момента ДТП. На них видно, как легковой автомобиль на высокой скорости вылетает за пределы дороги и врезается в жилой дом. В момент удара из-под машины начинает идти дым.

Ранее сообщалось о страшной аварии под Миассом: легковушка полностью смята в ДТП с Mercedes-Benz.