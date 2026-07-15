Автобус с пассажирами попал в ДТП в Нижнем Новгороде

ДТП с участием пассажирского автобуса и легковушки случилось в Нижнем Новгороде 15 июля. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

© В городе N

Авария произошла на улице Бутырской в 11:00. 31-летний водитель автомобиля Chevrolet врезался в рейсовый ПАЗ под управлением 57-летнего мужчины. В результате пострадали два человека: водителя легковушки и одного из пассажиров автобуса доставили в больницу № 13. Дальнейшие обстоятельства выясняются.

Ранее сообщалось, что смертельное ДТП с большегрузом и мопедом случилось в Уренском округе.

Самые интересные и срочные новости читайте у нас в Telegram и MAX