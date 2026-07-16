В Краснодаре легковушка перевернулась на перекрестке

Ночью на улице Зиповской в Краснодаре произошла авария, сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу.

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Около полуночи 44-летний водитель автомобиля Volkswagen двигался по улице Зиповской со стороны Московской.

При повороте налево на разрешающий сигнал светофора на перекрестке с улицей имени Байбакова он не уступил дорогу встречной машине Jaguar. В результате произошло столкновение, после которого Jaguar опрокинулся на крышу.

К счастью, в аварии никто не пострадал. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.