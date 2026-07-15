«И повалил дым на КАДе»: на видео попало, как в Петербурге вспыхнул автобус

В Санкт-Петербурге в районе Большого Обуховского моста на кольцевой дороге загорелся автобус. Об этом сообщил Telegram-канал 78.ru.

«Услышали хлопок был и всё, и повалил дым на КАДе»,— рассказал свидетель.

Инцидент записали на видео очевидцы. На кадрах заметно, как в крайней правой полосе стоит объятый пламенем автобус. Вверх поднимаются черные клубы дыма. Также заметно, как к месту ДТП подъезжает машина пожарных. Специалисты оперативно начинают устранять последствия аварии. Кроме того видно, что движение по дороге затруднено.

По данным канала, в автобусе не было пассажиров. Пожар быстро ликвидировали. О состоянии водителя информации не поступало.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

До этого в Ростовской области сгорела кустарная АЗС, оборудованная в кузове «Газели», а также шесть стоявших рядом машин.