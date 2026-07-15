Иномарка врезалась в остановку в российском городе

В Волгограде иномарка врезалась в остановку общественного транспорта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МВД по региону.

Авария произошла в районе полудня в среду, 15 июля. По предварительной информации, Chevrolet поворачивал налево и не уступил дорогу Subaru. В итоге автомобили столкнулись, а Subaru откинуло в остановку, водитель пострадал, медики уже оказали ему помощь.

Местный портал V1.RU уточняет, что ДТП произошло в Краснооктябрьском районе города на перекрестке возле остановки «Проспект Металлургов». Машина задела только заднюю часть стеклянного павильона, не задев переходов.

В начале июля в Москве на Тульской транзитной эстакаде произошло ДТП с четырьмя автомобилями. Из-за аварии перекрыли две из трех полос.