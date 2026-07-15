18-летний вратарь разбился насмерть на мопеде

В поселке Шатки в Нижегородской области погиб 18-летний вратарь местной хоккейной команды Кирилл Шибанов. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что спортсмен погиб 13 июля. Причиной смерти стало ДТП. Прощание с ним состоялось 15 июля в Шатках.

Как сообщило издание News.ru, Шибанов разбился на мопеде. При этом, спортсмен не имел водительских прав. Во время вождения он не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля, после чего выехал на встречку и столкнулся с грузовиком. В результате он получил тяжелые травмы. Врачи не смогли спасти его жизнь.

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