Грузовик выехал на встречную полосу под Можайском

В ДТП под Можайском погибли два человека.

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Утром 16 июля на 98-м километре трассы М-1 «Беларусь» произошло смертельное ДТП с участием грузового и легкового автомобилей. Водитель грузовика выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen. От удара погибли водитель и один пассажир легковушки.

Второй пассажир иномарки с травмами госпитализирован. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливая точные причины аварии. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Трасса М-1 остается одним из самых загруженных направлений Подмосковья, где происшествия с участием большегрузов случаются регулярно — ранее в этом году на разных участках трассы фиксировались столкновения с участием нескольких машин.

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