В Подмосковье грузовик на скорости протаранил Volkswagen

Утром 16 июля на трассе М-1 "Беларусь" в Можайском городском округе произошло смертельное ДТП с участием грузовика, сообщает подмосковное ГУ МВД.

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По предварительным данным правоохранительных органов, инцидент случился примерно в 06:20 на 98-м километре автодороги. Водитель грузового автомобиля потерял управление, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковым Volkswagen.

В результате аварии водитель и один из пассажиров легковушки скончались на месте от полученных травм. Еще один пассажир иномарки выжил, но получил серьезные телесные повреждения и был экстренно госпитализирован в ближайшую больницу.

В настоящее время на месте происшествия продолжают работать следственно-оперативные группы и инспекторы ГИБДД.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.