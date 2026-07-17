В Иркутской области FAW влетел в Honda Stream. Об этом сообщает Госавтоинскпеция Иркутской области.

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По предварительной информации, 63-летний водитель Honda Stream при повороте не убедился в безопасности маневра и столкнулся с большегрузом FAW.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как фура на скорости сносит иномарку: машина получила серьезные повреждения, кузов буквально смяло и разорвало. В результате произошедшего водитель Honda и его 14-летний пассажир получили травмы, медики госпитализировали людей. Кроме того, помощь понадобилась второму пассажиру, 13-летнему школьнику.

До этого стало известно, что в Московской области грузовик врезался в иномарку на встречной полосе. На размещенных в сети кадрах видно, что легковая машина получила серьезные повреждения, в момент ДТП транспорт просто разорвало, а части разлетелись по дороге. Водитель и пассажир Volkswagen получили травмы, несовместимые с жизнью, еще один пассажир пострадал.

Ранее момент жесткого ДТП с Honda Breeze на трассе в Бурятии попал на камеру.