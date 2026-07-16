В Карелии в ДТП погибли два подростка на мопеде

В Карелии в ДТП погибли двое несовершеннолетних на мопеде. ЧП произошло ночью на автодороге у деревни Хийденсельга Питкярантского округа.

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По предварительным данным Госавтоинспекции, 30-летний водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения и столкнулся с мопедом. Травмы, не совместимые с жизнью, получили 17-летний водитель мопеда и его 14-летний пассажир. Они скончались до прибытия медиков.

Водитель после ДТП сбежал с места происшествия. Его разыскивает полиция.

Проверку проводит прокуратура Карелии.