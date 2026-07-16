В Бурятии нетрезвая геолог на вездеходе задавила практикантку

Техник-геолог на вездеходе задавила студентку-практикантку в Закаменском районе Бурятии, сообщает региональное управление СК России.

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По предварительным данным, студенты проходили практику на Купчинском геологоразведочном участке. В ночь на 15 июля работники предприятия вместе со студентами покинули базу на гусеничном вездеходе, став распивать алкогольные напитки.

Спустя время нетрезвая техник-геолог забралась в кабину вездехода, запустила двигатель и перепутала передачи, задавив насмерть 22-летнюю студентку из Иркутской области.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего и сбора полной доказательственной базы.

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