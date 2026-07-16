МВД показало кадры с места ДТП в Подмосковье, где погибли два человека

Управление МВД РФ по Московской области опубликовало в своем канале в Max кадры с места ДТП в Можайском городском округе, в результате которого погибли два человека.

© Подмосковная полиция/ МАХ

Авария произошла сегодня примерно в 06:20 на 98-м километре трассы М-1 "Беларусь".

По предварительным данным, водитель грузовика выехал на встречку и столкнулся с Volkswagen.

В результате ДТП водитель и один из пассажиров легковушки погибли на месте. Второй пассажир Volkswagen госпитализирован.

На опубликованном фото можно увидеть практически раздавленную легковушку. Рядом стоит грузовик.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельств произошедшего.