Телохранитель семьи Кардашьян попал в аварию на мотоцикле

Телохранитель семьи Кардашьян Мейсон Хейнс не выжил в результате ДТП в британском графстве Гэмпшир. Об этом сообщает издание Daily Star.

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Мейсон Хейнс попал в аварию на мотоцикле 4 июля, однако об этом стало известно только сейчас. В ДТП столкнулись два мотоцикла Harley-Davidson, автомобиль BMW X3 и автодом. Телохранитель семьи Кардашьян не выжил, еще один участник получил тяжелые травмы. После аварии полиция сообщила, что двое водителей были арестованы, но вскоре отпущены под следствие.

Хейнс охранял модель Ким Кардашьян и ее семью, автогонщика Льюиса Хэмилтона и звезд реалити-шоу TOWIE на протяжении своей карьеры. Он также работал с такими знаменитостями, как модель Кейт Мосс, футболист Дэвид Бекхэм и певица Сабрина Карпентер.

До этого сообщалось, что Ким Кардашьян провела время с четырьмя детьми, бойфрендом Льюисом Хэмилтоном и сестрами на озере. Модель опубликовала фото, где позировала с автогонщиком и дочерью Чикаго. На другом фото влюбленные в костюмах были запечатлены с детьми у мотоциклов.

Ранее возлюбленный Ким Кардашьян рассказал, как его изменили отношения с блогершей.