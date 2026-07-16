В Мценске столкнулись четыре автомобиля

В среду, 15 июля, в Мценске произошло ДТП с участием четырех машин, сообщили в ГАИ региона.

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В седьмом часу вечера 26-летний водитель ВАЗ 2115 ехал по ул. Кочергина со стороны ул. Ленина в сторону ул. Колхозная. При повороте налево он не уступил дорогу Рено Дастер, в результате чего водитель Рено потерял управление и сначала врезался в припаркованный Шевроле Авео, а затем в Киа Спектра.

В результате аварии госпитализация потребовалась водителю Рено Дастер.