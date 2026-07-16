Пьяный россиянин сбил женщину при движении задним ходом

В ХМАО насмерть сбивший женщину водитель оказался пьян.

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В городе Нефтеюганск (ХМАО) возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Курганской области. Мужчина сел за руль автомобиля Mazda в состоянии сильного опьянения и при движении задним ходом сбил пешехода — женщина скончалась на месте до приезда медиков.

Трагедия произошла минувшей ночью, 15 июля, около 03:31 на улице Таежной.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по региону, прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции сразу отстранили мужчину от управления. Результаты освидетельствования шокировали даже опытных инспекторов.

Концентрация алкоголя составила 0,936 мг/л паров спирта в выдыхаемом воздухе. Это значение почти в пять раз превышает минимально допустимую норму (0,16 мг/л), при которой наступает административная ответственность, и соответствует тяжелой степени опьянения.

Следственный отдел ОМВД России по городу Нефтеюганску квалифицировал действия водителя по уголовной статье — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения. Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.

На время проведения расследования подозреваемый задержан. Его автомобиль помещен на специализированную стоянку как вещественное доказательство.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и возможные свидетели ночной аварии.

Ранее сообщалось, что в городе Балабаново Калужской области полиция разыскивает местную жительницу, которая устроила погром на уличной парковке. Вооружившись огромным топором, женщина атаковала припаркованные автомобили, разбив до десяти машин.