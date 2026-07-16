Врачи спасли мотоциклиста, разорвавшего аорту в ДТП

В Казани врачи Республиканской клинической больницы спасли мотоциклиста, оказавшегося на краю смерти после ДТП.

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Страшная авария произошла 27 июня. Мужчина не успел затормозить перед неожиданно возникшей перед ним легковой машиной. Он врезался в автомобиль и перелетел через три полосы.

Как сообщает в Максе глава минздрава РТ Альмир Абашев, 27-летнего мотоциклиста с переломами таза, бедра, колена, руки и шейного позвонка "скорая" доставила РКБ. Пациент находился в состоянии болевого шока. А компьютерная томография показала, что в результате удара у него расслоилась аорта - главная жизненно важная артерия.

Ситуацию осложняла ее нетипичная анатомия, так что подходящий эндопротез пришлось заказывать в Москве. Курьер доставил его на следующий день утром, и пациента сразу же отправили в операционную.

Врачи справились и через 4 часа мужчина пришел в себя в реанимации и задышал самостоятельно. Сейчас казанец уже выписан и находится дома.