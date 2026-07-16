В Казани врачи спасли мотоциклиста, разорвавшего аорту в ДТП
В Казани врачи Республиканской клинической больницы спасли мотоциклиста, оказавшегося на краю смерти после ДТП.
Страшная авария произошла 27 июня. Мужчина не успел затормозить перед неожиданно возникшей перед ним легковой машиной. Он врезался в автомобиль и перелетел через три полосы.
Как сообщает в Максе глава минздрава РТ Альмир Абашев, 27-летнего мотоциклиста с переломами таза, бедра, колена, руки и шейного позвонка "скорая" доставила РКБ. Пациент находился в состоянии болевого шока. А компьютерная томография показала, что в результате удара у него расслоилась аорта - главная жизненно важная артерия.
Ситуацию осложняла ее нетипичная анатомия, так что подходящий эндопротез пришлось заказывать в Москве. Курьер доставил его на следующий день утром, и пациента сразу же отправили в операционную.
Врачи справились и через 4 часа мужчина пришел в себя в реанимации и задышал самостоятельно. Сейчас казанец уже выписан и находится дома.