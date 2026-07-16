Число погибших в ДТП в Подмосковье увеличилось до трех

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Третий человек скончался после столкновения грузовика и легкового автомобиля на трассе М-1 «Беларусь» в Московской области. Пострадавший находился в медицинском учреждении, однако спасти его не удалось.

Авария произошла утром 16 июля на 98-м километре федеральной трассы в Можайском муниципальном округе. По предварительным данным, грузовой автомобиль наехал на тросовое ограждение, после чего оказался на встречной полосе и столкнулся с автомобилем Volkswagen.

Первоначально сообщалось о гибели водителя и одного из пассажиров легковой машины. Еще одного пассажира госпитализировали с травмами. Позднее он умер в больнице, в результате чего число жертв аварии увеличилось до трех.

Следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек. Расследование ведется по части 5 статьи 264 УК РФ.

Подозреваемым по делу проходит 39-летний водитель грузовика. В ближайшее время ему планируют предъявить обвинение и избрать меру пресечения.

Следователям предстоит установить скорость движения автомобилей, техническое состояние грузовика, действия его водителя перед аварией и точную причину наезда на разделительное ограждение. Ход расследования и установление всех обстоятельств ДТП взяла под контроль Можайская городская прокуратура.