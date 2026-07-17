В Нижегородской области столкнулись грузовой поезд и машина с прицепом

Грузовой поезд и автомобиль с прицепом столкнулись в Нижегородской области. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

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В надзорном ведомстве уточнили, что авария произошла ночью на железнодорожном переезде в районе станции Каликино.

«Повреждены локомотив и перевозимый на прицепе трактор. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются», — говорится в заявлении.

В прокуратуре подчеркнули, что в результате столкновения никто не пострадал.

На фоне случившегося были задержаны семь пассажирских поездов. К текущему моменту специалисты восстановили движение на участке железной дороги, где произошло ЧП.

Прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства, касающегося безопасности движения железнодорожного транспорта. Меры реагирования будут приняты, если для этого будут основания.

16 июля между железнодорожными станциями Гермечек и Качалай в Дагестане столкнулись пассажирский поезд и «КамАЗ». Водитель фуры выехал на пути перед приближающимся поездом. В региональном управлении МЧС России заявили, что находившийся в грузовике мужчина получил травмы. На место происшествия выезжали сотрудники экстренных служб.

Ранее поезд протаранил пассажирский микроавтобус во Владимирской области.