В Дагестане поезд врезался в грузовик

В Дагестане пассажирский поезд Москва-Махачкала врезался в «Камаз». Об этом сообщает главное управление МЧС России по республике.

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Столкновение произошло на железнодорожном переезде в селе Бабаюрт. Согласно предварительной информации, пострадал водитель грузовика. Информации о пострадавших в поезде пока не поступало.

«По системе 112 поступило сообщение о том, что в Бабаюртовском районе, в селе Бабаюрт произошло ДТП на железнодорожном переезде пассажирского поезда Москва-Махачкала с грузовым автомобилем "Камаз"», — рассказали в МЧС.

Ранее сто человек пострадали в результате столкновения двух пассажирских поездов в Великобритании.