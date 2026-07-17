В Бурятии три человека пострадали в ДТП с участием автобуса

ДТП с участием маршрутного автобуса произошло в Улан-Удэ, трое пассажиров пострадали. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе МВД по Бурятии.

"По предварительной информации, на перекрестке улиц Тепловой и Мокрова 56-летняя женщина, водитель автомобиля Honda Freed, при выполнении маневра допустила столкновение с автобусом. В результате аварии трое пассажиров общественного транспорта (40, 51 и 60 лет) доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи", - сообщили в пресс-службе.

Проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.