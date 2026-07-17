В Белоярском районе в массовом ДТП пострадали три человека

В Белоярском районе полиция разбирается в дорожном инциденте, в котором пострадали три человека.

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ЧП случилось накануне около четырех вечера на 67-м километре дороги Екатеринбург - Тюмень.

"46-летняя женщина на Kia Soul ехала со стороны Екатеринбурга, оказалась на встречной полосе и столкнулась сначала с грузовым автомобилем JAC, а потом с Lada Vesta, которая так двигалась навстречу", - рассказали в Госавтоинспекция Свердловской области.

В результате пострадали водитель и 49-летний пассажир Kia SOUL, их доставили в больницу в Асбест,. Травмы получил пятилетний мальчик, который ехал в детском кресле сзади в Lada Vesta.

"Женщина за рулем иномарки имеет стаж вождения 23 года, ранее 42 раза привлекалась за нарушения ПДД. В каком состоянии находилась в момент ДТП, будет установлено в медучреждении", - уточнили в ГАИ.

На месте происшествия проведены замеры, оформлены документы. По факту ДТП проводится проверка.