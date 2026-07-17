В Иваново столкнулись два автомобиля

На нерегулируемом перекрёстке улиц Проездная и Куконковых столкнулись два автомобиля. Авария произошла вечером 16 июля в 23:25, сообщает Госавтоинспекция Ивановской области.

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По предварительным данным, 36-летний водитель «Джили Эмгранд» при повороте налево не уступил дорогу встречной «Ладе Приоре» под управлением 20-летнего молодого человека.

В результате столкновения водитель «Джили» получил травмы и был доставлен в больницу. Водитель «Лады» не пострадал.