Два человека оказались в больнице после ДТП под Воронежем

«ВАЗ» и «Мерседес» столкнулись в Рамонском районе. В результате аварии пострадали два человека. Об этом рассказали в пресс-службе главка региональной полиции.

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Сообщается, что 39-летний водитель «ВАЗа» потерял контроль над машиной и врезался в двигающийся в том же направлении «Мерседес» под управлением 39-летнего жителя Рамонского района. ДТП произошло вчера около 18:45.

По предварительным данным, водитель и 27-летний пассажир отечественного авто пострадали и были доставлены в больницу. Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее произошла массовая авария с участием трех автомобилей. В результате ДТП пострадал один человек.