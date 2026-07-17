Водители пострадали в массовом ДТП в Нижегородской области

16 июля в Володарске произошла авария с участием трех автомобилей, в которой пострадали водители транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД России по Нижегородской области.

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Авария произошла днём у дома №13Г на улице Больничной. 79-летний мужчина за рулем «Грейт Вол» не рассчитал безопасную скорость и дистанцию. Мужчина допустил столкновение с двумя автомобилями: «Ниссан Кашкай» и «Хендай Солярис».

В аварии пострадали водители всех трех машин. 36-летняя женщина получила ушиб локтевого сустава, 42-летняя женщина – сотрясение головного мозга. У мужчины также диагностировали сотрясение и ушиб грудной клетки. Всех пострадавших осмотрели на месте и отпустили домой.

Ранее мы писали об аварии, которая произошла 16 июля в Дальнеконстантиновском округе.