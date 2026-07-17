Во Владивостоке в тоннеле столкнулись три автомобиля

Во Владивостоке в тоннеле в районе фуникулера произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщил Telegram-канал Newsbox24.

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Последствия аварии попали на видео. На кадрах заметно, что Toyota Land Cruiser получила серьезные повреждения: ее задний бампер оказался полностью смятым, заднее колесо спущенным, а автомобильные детали разлетелись по дороге. У автобуса разбито лобовое стекло и фара.

По данным канала, водитель Toyota Land Cruiser двигался в сторону остановки «Некрасовская» в общем потоке. Когда он притормозил, сзади в него врезался рейсовый автобус. Как выяснилось, водитель автобуса не успел вовремя среагировать на замедление внедорожника.

От сильного столкновения джип отбросило вперед, и он столкнулся с Honda Vezel, двигавшейся перед ним. Honda получила незначительные повреждения и практически сразу покинула место аварии. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее стало известно, что на видео попало, как приморец опрокинулся на авто, а потом сам поставил его на колеса.