Под Астраханью водитель скрылся с места ДТП, сбив маму с ребенком

В Лиманском округе Астраханской области, в селе Яндыки, произошла дорожная авария. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

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Отмечается, что в пятницу около 10 утра на улице Набережной неустановленный водитель наехал на 30-летнюю женщину, которая шла по обочине вместе со своим четырехлетним ребенком.

После случившегося нарушитель покинул место ДТП.

В результате пешеходы с травмами были доставлены в больницу.

Госавтоинспекция проводит проверку и установливает виновника происшествия.