Ассенизаторский автомобиль упал на бок в Воронеже

Автомобиль для откачки отходов перевернулся на Остужевской развязке. Из-за ДТП оказалось заблокировано движение на съезде с улицы Минской в сторону Остужева.

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По словам очевидцев, авария произошла на участке при движении со стороны микрорайона «Электроника» с поворотом направо под мост. Объехать перевернувшийся автомобиль было невозможно, так как дорога в этом месте достаточно узкая.

Предположительно, водитель мог не справиться с управлением на повороте. При этом рядом находился еще один такой же автомобиль, однако был ли он участником ДТП, пока неизвестно.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось об аварии на трассе в Рамонском районе с участием двух легковушек. Пострадали два человека.