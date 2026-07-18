Движение на МКАД в районе развязки с Липецкой улицей восстановлено после аварии
Движение на МКАД в районе развязки с ул. Липецкой восстановлено после аварии. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Движение на внешней стороне 28 км МКАД восстановлено», – заявили в Дептрансе.
Ранее сообщалось, что на этом участке МКАД случилось ДТП с участием легкового автомобиля. Подробности произошедшего и информация о наличии пострадавших уточняется.