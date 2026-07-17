Машина протаранила остановку с людьми в российском городе

Машина протаранила остановку с людьми в Чебоксарах. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев.

Утверждается, что автомобиль Renault Logan ехал на большой скорости по Московскому проспекту. Водитель не справился с управлением и врезался в остановку общественного транспорта.

«В этот момент там находились люди. Предварительно, один мужчина погиб. Точное число пострадавших выясняется. Сейчас на месте работают экстренные службы», — указано в сообщении.

Иномарка врезалась в остановку в российском городе

Ранее иномарка врезалась в остановку общественного транспорта в Волгограде. По предварительной информации, Chevrolet поворачивал налево и не уступил дорогу Subaru. В итоге автомобили столкнулись, а Subaru откинуло в остановку.