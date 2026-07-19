В Югре в ДТП погибли два человека

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло на нерегулируемом перекрестке улиц Восточная объездная и Строителей в Ханты-Мансийске. В результате два человека погибли и двое пострадали, сообщили в Госавтоинспекции Югры.

"В Ханты-Мансийске произошло ДТП с летальным исходом. <...> В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Nissan и его пассажир 1983 года рождения от полученных травм скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Водитель автомобиля Toyota и его пассажир 2005 года рождения получили телесные повреждения", - сказано в сообщении.

В ведомстве пояснили, что, по предварительным данным, водитель одной из машин не предоставил преимущество второму автомобилю, из-за чего произошло столкновение. Обстоятельства аварии выясняются.