Бензин хлынул на дорогу после ДТП с бензовозом под Уфой

В Башкирии после ДТП с бензовозом произошел разлив топлива.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республиканской ГИБДД Владимир Севастьянов.

«По предварительным данным, на 1451 км федеральной автодороги «М-5» столкнулись 2 грузовых автомобиля, «Скания» и «Ситрак», которые двигались в попутном направлении. В результате аварии произошёл разлив нефтепродуктов на проезжую часть», — отмечается в сообщении.

На место прибыли пожарные, которые очистили проезжую часть. На кадрах с места происшествия видно, что при столкновении с правой стороны цистерны образовалась пробоина, из которой стало обильно вытекать топливо. Водитель фуры, повредившей бензовоз, остановился у правого края проезжей части.

В аварии никто не пострадал. Выясняются все обстоятельства случившегося.