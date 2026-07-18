Число пострадавших в ДТП под Самарой выросло до шести

В Самарской области в массовом ДТП пострадали шесть человек.

Врачи оценили их состояние как легкой и средней степени тяжести, сообщили ТАСС в Минздраве региона.

"Один пострадавший получил травмы средней степени тяжести, пять пострадавших получили травмы легкой степени тяжести. От госпитализации все отказались", - рассказали в ведомстве.

Ранее прокуратура региона сообщала о том, что двое пострадавших были доставлены в больницу с места происшествия.

ДТП произошло в 09:23 (08:23 мск) на трассе М-5 в Сергиевском районе Самарской области. Столкнулись легковые автомобили Skoda Octavia, Hyundai Creta и Skoda Codiac, а также грузовой автомобиль Man, в результате произошло возгорание автомобилей. Три человека, в том числе двое детей, погибли.