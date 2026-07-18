Трое россиян пострадали во время поездки в Таиланд

В Таиланде четверо российских туристов арендовали гольф-кар, чтобы добраться до популярного буддийского храма. За руль села одна из девушек, однако в пути она набрала высокую скорость и резко вошла в поворот. В результате одна из пассажирок не удержалась и вылетела из машины прямо на асфальт. От удара девушка получила перелом плеча и была экстренно доставлена в больницу.

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Водительница сначала не заметила падения одного из пассажиров, но, обернувшись, увидела и на ходу выпрыгнула из гольф-кара, чтобы помочь пострадавшей, сообщает телеграм-канал "SHOT". Брошенное авто продолжило движение и врезалось в дерево. Внутри в этот момент оставались ещё двое туристов.

У девушки, оставшейся на момент столкновения в машине, медики зафиксировали множественные ссадины и ушибы, из-за которых она несколько дней не могла выходить из дома. А у второго пассажира от удара началось сильное кровотечение, впоследствии врачи диагностировали заражение крови. Сама водитель отделалась раной на локте.

Все пострадавшие были вынуждены прервать отдых и досрочно вернуться в Россию. Сама виновница аварии уверяет, что её вины в случившемся нет. От удара о дерево гольф-кар получил серьёзные повреждения — передняя часть машины оказалась помята, а крыша была полностью сорвана.