В Чехии при столкновении автобусов пострадали 40 человек

В результате столкновения двух автобусов у поселка Олексовице на юго-востоке Чехии 40 человек получили ранения.

Об этом сообщила пресс-секретарь объединенной службы спасателей и пожарных республики Михаэла Ботхова.

"40 человек получили ранения в результате столкновения двух автобусов у Олексовице, из которых тяжелые ранения и ранения средней степени тяжести получили 10 человек", - привело слова пресс-секретаря информационное агентство ČTK.

Среди пострадавших - ребенок, он получил легкое ранение. К месту ЧП прибыли 13 бригад спасателей и медиков. Движение автотранспорта в месте аварии временно остановлено. Ее причины расследует полиция.