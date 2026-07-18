Гаишник-мотоциклист не выжил при ДТП с такси в Домодедово

В Подмосковье инспектор ДПС на служебном мотоцикле столкнулся с такси и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Московской области.

«Сегодня на 7-м км автодороги «Шебанцево-Голубино-Глотаево» произошло столкновение иномарки под управлением 54-летнего водителя со служебным мотоциклом. В результате ДТП травмы, не совместимые с жизнью, получил 33-летний инспектор ДПС», — отмечается в сообщении.

На фото с места происшествия видно, что после ДТП желтый автомобиль Belgee с символикой такси упал в кювет.

В полиции уточнили, что инспектор ДПС, лейтенант Михаил Тихонов, находился при исполнении служебных обязанностей. Руководство и личный состав областного главка полиции выразили соболезнования его родным и близким.