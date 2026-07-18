Автобус с детьми вылетел в кювет под Красноярском

Автобус, перевозивший 29 детей в оздоровительный лагерь, съехал в кювет в Красноярском крае.

Никто из пассажиров не пострадал, передает МВД по Красноярскому краю в Telegram.

«Предварительно установлено, что сегодня в дневное время 70-летний водитель, управляя автобусом HYUNDAI, осуществлял групповую перевозку детей из Красноярска в детский оздоровительный лагерь "Космос". В районе 5 километра дороги Маганск-Береть-Урман он допустил съезд в правый кювет по ходу движения», — сказано в сообщении.

Уточняется, что в момент происшествия в салоне автобуса находились 29 детей в возрасте от 10 до 13 лет.

Ранее в этом месяце под Красноярском возбудили уголовное дело после ДТП россиянки с автобусом, перевозившим 27 детей в детский летний лагерь. В результате аварии пострадали два человека.