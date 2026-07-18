Семью из четырех человек на BMW X5 раздавило грузовиком

В Тамбовской области водитель BMW X5 на большой скорости столкнулся с грузовиком. Погибли 4 человека. Видео опубликовал Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел вечером 17 июля, на 56-м километре федеральной автодороги «Тамбов — Пенза».

На кадрах два легковых автомобиля, Skoda Octavia и BMW X5, обгоняют третий. Первая машина успешно возвращается на свою полосу, а вторая летит прямо на тягач SITRAK C7H с фургоном-рефрижератором Krone SD и, после столкновения, буквально разлетается на куски.

Автоэксперты предположили, что водитель не сразу заметил фуру, ехавшую по своей полосе на встречном направлении. Дальнобойщик затормозил, но было поздно.

По данным канала, водитель кроссовера, 44-летний житель Воронежа, и вся его семья: 41-летняя жена и сыновья 6 и 9 лет погибли на месте. Водитель фуры, мужчина 1970-го года рождения, получил травмы.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. В рамках расследования уже выяснилось, что водитель BMW за этот год более 30 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

Ранее сообщалось, что случаи гибели семей на трассах фиксируются достаточно часто. Так, 27 марта 2025 года в Мурманской области на Лесной дороге недалеко от села Ловозеро столкнулись Volkswagen Polo и Volkswagen Touareg.

Водитель Polo выехал на встречную полосу. Погибли водитель, 9-летняя девочка и её 8-летний брат. Их 46-летняя мать выжила, но была в тяжёлом состоянии доставлена в реанимацию .

22 февраля 2026 года в Воронежской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. Погибли четыре человека, находившиеся в машине. По предварительным данным, автомобиль выехал на встречную полосу.

9 июля на трассе М-10 в Тверской области Hyundai выехал на встречную полосу и врезался в КамАЗ. Погибла семья из четырёх человек: родители и двое детей — 14-летняя девочка и 4-летний мальчик. По предварительной версии, водитель не справился с управлением.