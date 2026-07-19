Три человека погибли в аварии на трассе в Ростовской области

Три человека погибли, ещё трое пострадали в лобовом столкновении на трассе в Ростовской области. Авария произошла в ночь на воскресенье на 102-м километре автодороги "Новороссия". Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

© Госавтоинспекция Ростовской области

По предварительным данным, водитель Toyota Land Cruiser Prado не выбрал безопасную скорость и вылетел на встречную полосу, где врезался в Lada Priora. От удара обе машины съехали в кювет.

Водитель Lada и один из пассажиров Toyota погибли на месте, ещё один пострадавший скончался в машине скорой помощи.

Травмы получили водитель внедорожника и двое его пассажиров.

Всех пострадавших доставили в больницу. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи, выясняя все обстоятельства случившегося.