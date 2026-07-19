Автомобиль загорелся на 48-м километре МКАД

ДТП с возгоранием автомобиля произошло на 48-м километре МКАД. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

По данным ведомства, легковой автомобиль врезался в разделительный буфер, после чего опрокинулся и загорелся.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого четыре человека погибли в ДТП на 291-м километре дороги М-10 «Россия» в Тверской области. Там столкнулись Hyundai Solaris и КамАЗ.

До этого пассажирский автобус, следовавший по маршруту № 81, выехал на тротуар, сбил нескольких пешеходов и врезался в храм Большой Златоуст в центре Екатеринбурга. В результате происшествия погибли трое взрослых и один ребенок, а также еще четверо пострадали.